ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 30 كيلو مخدرات في القاهرة والمنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، حال استقلاله سيارة أجرة «ميكروباص»، وبحوزته كيلوجرام من مخدر الهيدرو ومبلغ مالي وهاتف محمول.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 18 كيلوجرام من مخدر الحشيش ومبلغا ماليا و2 هاتف محمول، فضلا عن ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية يقيمون بدائرتي قسمي شرطة دار السلام، والمقطم، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم 11 كيلوجرام من الحشيش المخدر وطبنجة وبندقية خرطوش و6 فرد خرطوش و2 طبنجة صوت ومبلغ مالي.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.