«النقل»: 5 مليارات دولار عوائد متوقعة من تطوير مينائي السخنة والدخيلة

أكّد تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الاتفاق مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية «تحالف هاتشيسون -COSCO «CMA- MSC لتنفيذ البنية الفوقية لمشروعي ميناء السخنة والدخيلة، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار وطاقة تداول أكثر من 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، يعد مؤشراً قوياً للجدوى الاقتصادية للمشروعين، ويجسد الثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين تبلغ نحو 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد وهي 30 عاما.

معلومات عن المشغل العالمي «هاتشيسون»

وأشارت وزارة النقل إلى أنَّ المشغل العالمي «هاتشيسون» يعتبر أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم ويتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة والريادة كمستثمر ومُطور ومُشغل عالمي، إضافة إلى أنَّه أول مُشغل محطات حاويات يحقق إنتاجية عالمية تراكمية تبلغ 1.3 مليار حاوية مكافئة، إلى جانب أنه يُتوج كأفضل مشغل لمحطة الحاويات العالمية ويدير محطات في 52 ميناء في 26 دولة، أي حوالي 11% من حجم تجارة البضائع بالحاويات العالمية طبقا لإحصائيات 2020؛ حيث بلغ حجم تداوله 83.7 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2020.

كل ما تود معرفته عن الخط الملاحي «CMA CGM»

كما أن الخط الملاحي «MSC» يُعد أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 721 سفينة وبسعة إجمالية 4.7 مليون حاوية مكافئة، فيما يعتبر الخط الملاحي «CMA CGM» ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 584 سفينة بسعة 3 ملايين حاوية مكافئة، بحجم تداول يبلغ 22 مليون حاوية مكافئة في عام 2021 من خلال 250 خدمة منتظمة على مستوى العالم، فضلاً عن أن الخط الملاحي «Cosco» هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم بواقع 479 سفينة وبسعة إجمالية 2.94 مليون حاوية مكافئة.