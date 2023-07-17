ضبط مالك الطابق الأرضي المسؤول عن انهيار عقار حدائق القبة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المُنهار، بتهمة القيام بأعمال هدم في الحوائط يعتقد أنها أحد أسباب الانهيار، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على صاحب العقار.

وارتفع عدد ضحايا حادث عقار حدائق القبة المُنهار إلى 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البري عن مفقودين، ونقلت الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبيّن انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فيما أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة.