باحث اقتصادي: مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل لتداول الطاقة

قال أحمد بيومي باحث بوحدة الاقتصاد والطاقة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل لتداول الطاقة، محاولة استغلال موقعها الجغرافي في التواجد بالساحة الخلفية لقارة أوروبا حتى تكون مركزا لتداول الطاقة بكل أنواعها.

توليد الطاقة الخضراء النظيفة

وأضاف الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «في الفترة الأخيرة، مصر نفذت مجموعة من الخطوات الكبيرة حتى تدخل تعمل على توليد الطاقة الخضراء النظيفة، وكان من أهم الخطوات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول للطاقة النظيفة، وكان من ضمن رؤية الدولة 2030 العمل على تحويل 20% من الطاقة التي يتم توليدها في مصر يكون مصدرها من الطاقة النظيفة المتجددة بالإضافة إلى استضافة مصر cop 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي».

مؤتمر المناخ كان خطوة مهمة في تقديم مصر للعالم

وتابع الباحث بوحدة الاقتصاد والطاقة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن كوب 27 كان خطوة أساسية ومهمة في تقديم مصر للعالم كواحدة من أهم الدول في أفريقيا والشرق الأوسط بمجال الطاقة النظيفة: «وشهدت السنوات السبع الماضية إطلاق الاستراتيجية المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتعاون كبير في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر والأزرق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والاهتمام بتوليد طاقة الرياح في المنطقة الخاصة بالزعفرانة وشهدت الفترة الخاصة بقمة المناخ توقيع اتفاقيات بين مستثمرين عرب وأجانب بما يقدر بـ12 مليار دولار».