محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار حدائق القبة المنهار

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار في منطقة حدائق القبة، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، صباح اليوم الاثنين، كما قرر إخلاء العقارات المجاورة احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكشفت محافظة القاهرة، تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت فجر اليوم بلاغًا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري ،عزبة مكاوى، بحي حدائق القبة.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار يرافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

سبب انهيار العقار

من خلال المعاينة أكدت المحافظة، أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي حوائط حاملة وأسقف خرسانية، بينما أشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحى بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

ولفتت إلى أن الحادث أسفر عن 8 حالات وفاة و4 مصابين، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قامت بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.