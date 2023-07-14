«صحة كفر الشيخ»: علاج 171 ألف شخص ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

حثت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة والسكان في كفر الشيخ، المواطنين بضرورة المشاركة للحصول على صحة أفضل، من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية للحصول على خدمات علاجية ووقائية وتثقيف صحي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، منذ بداية اليوم من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ9 مساءً.

نتائج ممتازة ومبهرة لمبادرة 100يوم صحة في كفر الشيخ

وأشارت الدكتورة «إلهام»، وكيل صحة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في محافظة كفر الشيخ، حققت نتائج مذهلة لعلاج المئات من المواطنين على نفقة الدولة في أقل من شهر، وتجوب القوافل الطبية المتنقلة للقرى، والمدن والنوادي بالمحافظة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بالإقليم، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم ضمن أعمال المبادرة.

طريقة التواصل للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

وأضافت أن طريقة التواصل للمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، من خلال الاتصال على الرقم 15335 حيث وعلاج حققت المبادرة حتى اليوم علاج 171 ألف مريض ومواطن في شتى ربوع محافظة كفر الشيخ، حتى اليوم، سواء في عيادات تنظيم الأسرة، أو تقديم العلاج في الأمراض المزمنة، وقسطرة القلب، وتطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية.