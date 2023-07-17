مصيف جمصة يرفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قال المهندس أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، إن الإقبال الكبير من المصطافين على مصيف جمصة هذا العام والذين أتوا من جميع مراكز ومدن المحافظة، والمحافظات المجاورة، قابله جهد كبير من جميع أجهزة المدينة لتوفير الخدمات وتحسين حالة النظافة وتوفير المسعفين ورجال الإنقاذ بجميع الشواطئ مؤكدا حرص إدارة الشاطئ على متابعة الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين وإسعاد الأهالي بقضاء فترة من الهدوء والاستقرار.

مصيف جمصة يرفع درجة الاستعداد

وأضاف رئيس مدينة جمصة، في بيان، إننا نجحنا في القضاء على ظهور أي حالة من الخوف أو الهلع التى كانت تسيطر على رواد المصيف فى بعض الأوقات خلال السنوات الماضية التى كان يتخللها وجود حالات من الغرق والحزن الذي كان يسيطر على الجميع، لافتا إلى أن مصيف جمصه عاد إلى هدوئه القديم المعتاد.

تجهيز شاطئ جمصة بمكتب لتجميع الأطفال التائهين

وأضاف إلي أنه نظرا لتوافد آلاف المواطنين لمصيف جمصه فقد تم تجهيز إدارة الشاطئ بمكتب لتجميع الأطفال التائهين، و6 نقاط للإسعاف، إلى جانب 84 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية «الحسك و الشمندورات» وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس، فيما نجحت الفرق فى إنقاذ 2000 حالة من الغرق وتسليم 500 طفل تائه إلى ذويهم.

نشر 117 بحار لمراقبة شواطئ جمصه

وأكد المهندس أيمن عزت، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتقديم أفضل الخدمات وتأمين المصطافين، حيث قامت إدارة الشواطئ برئاسة أشرف صبح، وبلال عبدالسلام وكيل الإدارة بنشر فرق الإنقاذ التي تضم 117 بحار لمراقبة الشواطئ من خلال أبراج الإنقاذ نشر سيارات الإسعاف والمرور اليومي من قبل أيمن عبد الحكيم نائب رئيس المدينة.

وشهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا من جميع مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة هربا من حرارة الجو الشديدة التى تعيشها المحافظات هذه الأيام، مع توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها المصطافين للاستمتاع بالإجازة.