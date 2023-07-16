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«ملابس قطنية وصن بلوك».. روشتة طبية من أجل مصيف آمن (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
08:03 م | الأحد 16 يوليو 2023
الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والامراض المتوطنة بجامعة عين شمس

الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والامراض المتوطنة بجامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد رمزي، استشاري طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة بجامعة عين شمس، إنّه في أثناء التحضير للمصيف يجب تجهيز ملابس قطنية بكميات كبيرة من أجل امتصاص العرق، خوفا من الإجهاد الحراري.

وأضاف رمزي، في حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت: «إذا لم نكن معرضين للشمس، ولكننا موجودون في مكان مغلق وحار جدا ونتعرق بشدة، قد نفقد سوائل وأملاح كثيرة، وقد نفقد الوعي، وأحيانا نفقد الحياة».

أهمية ارتداء غطاء رأس في المصيف

وتابع: «في المصيف، يجب أن نرتدي كاب أو أي غطاء للرأس والصن بلوك أثناء التعرض للشمس في المصيف، كما نحتاج إلى الكريمات المضادة للالتهابات لاستخدامها بشكل موضعي في حال حدوث حروق ناجمة عن التعرض لأشعة الشمس أو التهابات».

استخدام محلول معالجة الجفاف

وأشار إلى إمكانية استخدام محلول معالجة الجفاف، بالإضافة إلى شرب كميات كبيرة من السوائل مذاب فيها الأملاح المعدنية من أجل تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

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بقلم شريف سليمان