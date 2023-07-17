«جولد بيليون»: هدوء في أسعار الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2175 جنيها

شهدت أسعار الذهب تحركات ضعيفة محلياً خلال جلسة الأمس ليستمر التداول في نطاق ضعيف وسط ترقب في الأسواق لحركة السوق العالمية بعد الأداء الإيجابي الكبير الذي سجله خلال الأسبوعين الماضيين وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2175 جنيها للجرام بينما وصل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيه.

هدوء في الأسواق المحلية

وخلال الفترة الحالية تشهد الأسواق هدوءً في أسعار الذهب بالأسواق المحلية بسبب ضعف الطلب الناتج عن ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، هذا بالإضافة إلى استقرار وهدوء سعر صرف الدولار وفق جولد بيليون.

من جهة أخرى لا تزال الأسواق متأثرة بإعلان الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية، والذي شهد توفير عقود بيع لطروحاتها الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار بينها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

اتجاه لزيادة الحصيلة الدولارية

أيضاً توجه الحكومة إلى زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاثة المقبلة ليصبح إجمالي الدخل الحكومي 191 مليار دولار خلال عام 2026 .

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، رحب بخطوات الحكومة في برنامج الطروحات، وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إجراءات الحكومة تعمل على تسهيل برنامج التمويل لمصر، إلى جانب دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي.

من ناحية أخرى من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية خلال الأسبوع الجاري بتوقيع 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب مع شركتي سنتامين وباريك جولد وهي شركة كندية مصنفة ثاني أكبر شركة تعدين في العالم.

ومن المقرر أن تستثمر شركة باريك جولد 8.8 مليون دولار في 19 قطاع للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، بينما تستمر شركة سنتامين الأسترالية وصاحبة امتياز التنقيب في منجم السكري الأكبر في مصر في ضخ استثمارات تصل إلى 9.1 مليون دولار.