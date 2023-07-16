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ياسمين صبري تكشف عن موعد عرض فيلم «أبو نسب» في السينمات

كتب:

أبانوب رجائي
06:38 م | الأحد 16 يوليو 2023
محمد إمام

محمد إمام

تصدر فيلم «أبو نسب» لياسمين صبري ومحمد إمام، «الترند»، وذلك مع قرب عرضه في السينمات، إذ تصدرت ياسمين صبري «الترند» بعد إعلان موعد عرض فيلم أبو نسب، وذلك عبر خاصية أسئلة «إنستجرام».

ثاني أفلام ياسمين صبري في السينما

وكشفت ياسمين صبري، عن موعد عرض فيلم أبو نسب، وقالت إنه سيكون في شهر أغسطس المقبل، وبذلك يكون ثاني أفلامها في السينمات، وذلك بعد فيلم «البعبع»، الذي شاركت فيه مع الفنان أمير كرارة.

ياسمين صبري تفتتح فيلمها بالدول العربية

وكانت ياسمين صبري، افتتحت مؤخرا مع فيلم «البعبع» مع الجمهور في السينمات السعودية والإماراتية. وقالت ياسمين صبري، في بيان صحفي لها، إنها سعيدة للغاية بردود فعل الجمهور على الفيلم، مشيرا أن البعبع من الأفلام التي تحبها للغاية وأحبت العمل مع أمير كرارة، متمنية تكرار التجربة معه.

أبطال فيلم أبو نسب 

يذكر أن فيلم أبو نسب يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، والفيلم يظهر به عدد كبير من ضيوف الشرف.

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بقلم أبانوب رجائي