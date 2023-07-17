كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ تعلن الانتهاء من رصد نتائج الامتحانات

كشفت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، فرع جامعة الأزهر بمحافظة بكفر الشيخ، عن الانتهاء من جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، للفرق الأربعة، وإرسالها إلى جامعة الأزهر بالقاهرة للمراجعة.

الانتهاء من جميع النتائج وإرسالها إلى الجامعة للمراجعة

وقالت الكلية، في بيان لها: «بناتنا الطالبات نحيطكن علمًا أنه قد تم بفضل الله تعالى الانتهاء من جميع النتائج، وإرسالها إلى الجامعة؛ للمراجعة واعتمادها من سعادة أ.د رئيس الجامعة، وسيتم الإعلان عنها فور عودتها من القاهرة؛ لذا تحذر إدارة الكلية بناتها الفضليات عدم التجاوز في التعليقات بما لا يليق بهنَّ، ومن تخالف ذلك تعرض نفسها للمساءلة أمام إدارة الكلية.. مع خالص الدعاء بالتوفيق والنجاح والتميز بمشيئة الله تعالى».

تاريخ كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر، أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتقدم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».