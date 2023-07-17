أسعار تذاكر حفل مسلم بساقية الصاوي الخميس المقبل.. تبدأ في الثامنة مساء

يستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي جماهيري كبير، يوم الخميس القادم الموافق 20 يوليو الجاري، وذلك بساقية الصاوي.

أسعار تذاكر حفل مسلم بساقية الصاوي

وجاءت أسعار تذاكر حفل مسلم بساقية الصاوي، على فئة واحدة بـ250 جنيها، وتبدأ الحفلة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتستمر لمدة ساعتين لتنهي في تمام الساعة العاشرة مساء.

نجاح أغنية متزعليش لمسلم

وطرح المطرب مسلم مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان «متزعلش»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، والتي تعتبر الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، إذ حققت أكثر من مليوني مشاهدة.

الأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها المطرب مسلم، فكرة خوف الشخص من الارتباط، والدخول في علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة، نتيجة تجارب صادمة أثرت عليه.