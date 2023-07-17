انهيار بلكونات مجاورة لعقار حدائق القبة المُنهار.. وتضرر 3 عمارات

تضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وأجلت أجهزة الأمن السكان، كما انهار بلكونات أحد العقارات المجاورة، إضافة إلى حوائط من عقار آخر.

جهود لانتشال المفقودين

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

العقار يقطنه 14 شخص

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 8 جثث حتى الآن كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار.

وأضاف شهود العيان أنّهم تفاجؤوا بانهيار العقار فجرا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي ما تسبب في الانهيار.