فيلم مستر إكس يحقق 514 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، نجاحا كبيرا بد عرضه في موسم عيد الأضحى، الذي يستمر حتى الوقت الحالي، خاصة أنّ العمل يدور في إطار كوميدي لايت.

إيرادات فيلم مستر إكس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم مستر إكس يحتل المرتبة الرابعة، وحقق أمس 514 ألف جنيه، وهو من بطولة الفنان أحمد فهمي، ويعتبر ذلك العمل الأول الذي يجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد في عمل فني سينمائي واحد.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، وظهر خلال الفيلم عددد كبير من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.