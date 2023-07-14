رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

545 ألف جنيه إيرادات فيلم متسر إكس بطولة أحمد فهمي خلال يوم واحد

كتب:

هبة أمين
11:33 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
أحمد فهمي بطل فيلم مستر إكس

أحمد فهمي بطل فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، تقدر بـ545 ألف و982 جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي وعلى مدار 3 أسابيع حاجز الـ18 مليون جنيه، ويجمع لأول مرة بين أحمد فهمي وهنا الزاهد على شاشة السينما، بعد أن سبق وجمعهما عمل درامي من خلال مسلسل الواد سيد الشحات.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

اقرأ المزيد:

فيلم مستر إكس يحقق 420 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

فيلم مستر إكس يحقق 460 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس يصل إلى 17.5 مليون جنيه

فيلم «مستر إكس» يحتل المرتبة الرابعة في قائمة أفلام العيد بـ18 مليون جنيه

600 ألف إيرادات فيلم مستر إكس في دور العرض خلال 24 ساعة

إيرادات فيلم «مستر إكس» تتخطى 18 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات
بقلم هبة أمين