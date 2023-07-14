545 ألف جنيه إيرادات فيلم متسر إكس بطولة أحمد فهمي خلال يوم واحد

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، تقدر بـ545 ألف و982 جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي وعلى مدار 3 أسابيع حاجز الـ18 مليون جنيه، ويجمع لأول مرة بين أحمد فهمي وهنا الزاهد على شاشة السينما، بعد أن سبق وجمعهما عمل درامي من خلال مسلسل الواد سيد الشحات.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف ابرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.