683 ألف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» لـ أحمد فهمي في يوم واحد

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، قُدرت بـ683 ألفا و577 جنيها، وحافظ على المركز الرابع في قائمة الأفلام، بعد أفلام «بيت الروبي» بإيرادات أمس كسرت حاجز 2 مليون جنيه، و«البعبع» و«تاج» بإيرادات أكثر من مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، 19 مليون جنيه على مدار أسبوعين منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي، وبيت الروبي بإيرادات أكثر من 95 مليون جنيه، وتاج بأكثر من 38 مليون جنيه، والبعبع بأكثر من 30 مليون جنيه.

أبطال فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة فيلم «مستر إكس»

وقصة فيلم «مستر إكس» تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.