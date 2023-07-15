جولة لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد في سينمات دول الخليج لافتتاح عرض «مستر إكس»

تصدر اسم أحمد فهمي وهنا الزاهد، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حضورهما العرض الخاص لفيلم مستر إكس في دبي، واجتمع الثنائي في العرض الخاص للقاء الجمهور العربي، وكان معهم مجموعة كبيرة من أبطال الفيلم، ومن بينهم محمد أنور، ومحمد أسامة «أوس أوس».

ومن المقرر أن يعقد أحمد فهمي وهنا الزاهد جولة تفقدية للسينمات في السعودية، بالإضافة إلى بعض الدول في الخليج كالكويت وعمان والبحرين، وذلك لحضور العروض الخاصة للفيلم.

أحمد فهمي وردود الفعل على فيلم مستر إكس

وقال أحمد فهمي لــ«الوطن»، إنه سعيد للغاية بردود الفعل حول فيلم مستر إكس واستقبال الجمهور والإعلام لهم في دبي، متمنيا أن تستمر هذه الردود في الإمارات وباقي الدول العربية.

ضيوف شرف فيلم مستر إكس

وفيلم مستر إكس حقق ردود فعل قوية في مصر منذ بداية عرضه، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم كضيوف شرف ومن بينهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أمير شاهين، بيومي فؤاد، أحمد سعد، بيج رامي، إبراهيم فايق، جمال حمزة.