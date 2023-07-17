البحث عن المفقودين في عقار حدائق القبة.. و«التحريات»: كان به 14 ساكنا

تواصل الجهات المختصة من رجال المباحث ورجال الحماية المدنية، جهودها للبحث عن المفقودين، في حادث عقار حدائق القبة الذي وقع صباح اليوم، وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بعد انهيار العقار طبقًا لما ورد في بيان هيئة النيابة الإدارية.

وحسب ما ورد في التحريات والتحقيقات وأقوال الجيران والشهود، فالعقار مُكون من 4 طوابق وبدروم، وكان يقطن داخله 14 شخص، وجرى انتشال 8 جثث ونقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل 4 آخرين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال شهود عيان، إنّ العقار يقطنه 14 شخصا وجرى انتشال 8 جثث حتى الآن، وإخراج مصاب فور انهيار عقار، وأنّ الشهود في صباح اليوم تفاجأوا بانهيار العقار، وأنّ أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي وهو ما تسبب في الانهيار.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المُنهار، بتهمة أعمال هدم في الحوائط يعتقد أنّها أحد أسباب الانهيار، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على صاحب العقار.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغًا يفيد بانهيار عقار في حي حدائق القبة بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتبيّن انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فيما أغلقت القوات الغاز والمياه عن المنطقة.

كشف مصدر مطلع، عن مفاجأة في واقعة انهيار عقار حدائق القبة، الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص حتى الآن، موضحا أنّ العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدًا عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران، كما أنّ مالك العقار لم يلتزم بتنفيذ القرار وجار ضبطه.