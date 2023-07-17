«الكرازة» تستعرض أخبار الكنيسة في المهجر

استعرض العدد الجديد من مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أخبار الكنيسة في المهجر من مشاركة في احتفاليات ورسامة كهنة والمشاركة في مبادرات لدعم الدول.

عقدت إيبارشيات أمريكا الشمالية السيمنار السنوي للآباء الكهنة وبدأ السیمنار أعمال، في كرمة السیدة العذراء في بوسطن في ضیافة إیبارشیة نیویورك ونیوإنجلاند.

وتمت خلال السیمنار مناقشة عدد من الأمور الرعویة التي تخص الأب الكاھن وخدماته في مجالات كثیرة مع تحدیات العصر الحدیث.

سيمنار لمائة كاهن في الولايات المتحدة

شارك في السیمنار مائة كاھن من إیبارشیات الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، وحضره من أحبار الكنیسة الأنبا سیرابیون مطران لوس أنچلوس، والأنبا یوسف مطران جنوبي الولایات المتحدة، والأنبا دیڤیدأسقف نیویورك ونیوإنجلاند، والأنبا كاراس أسقف بنسلفانیا ودیلاویرومیریلاند ووست فیرچینیا، والأنبا كیرلس الأسقف العام بإیبارشیة لوسأنچلوس، والأنبا سارافیم أسقف أوھایو ومیتشیجان وإندیانا، والأنبا بیزل، الأسقف العام بإیبارشیة جنوبي الولایات المتحدة الأمریكیة، والأنبا أرشیلیدس الأسقف العام لقطاع كنائس تورنتو ووسط كندا، والأنبا جابریلا لأسقف العام والنائب البابوي بنیوچیرسي.

كما شارك وفد رفيع المستوى من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الكنائس الشرقية الكاثوليك في مبادرة محبة لدعم سوريا في محنتها، وقام الوفد بزيارة مدينة حلب للاطمئنان علىأوضاع وأحوال أبناء كنائس حلب، حیث ضم الوفد أساقفة الكنائس الأرمنیة الكاثولیكیة، والأرمنیة الأرثوذكسیة، والقبطیة الأرثوذكسیة.

شملت الزیارة اجتماعات ولقاءات وزیارات للكاتدرائیات المسیحیة فيحلب مع رؤساء الطوائف، وقد توجت ھذه الزیارة بالقداس ترأسه المطران روبير رباط الجزيل، مطران استراليا للروم الملكيين الكاثوليك.

لقاء وفد من الكنيسة الأرثوذكسية باستراليا مع الرئيس الأسد

والتقى الوفد الرئیس السوري بشار الأسد، حیث بحث أعضاء الوفد مع الرئیس الأسد الدور الذي تقوم به الكنائس الشرقیة على مستوى القیم والأخلاق في أسترالیا وغیرھا من دول العالم تجاه قضیة سوریا وما تواجھه من حرب سیاسیة واقتصادیة، ودور رؤساء الكنائس تجاه الجالیة السوریة وبقیة الجالیات العربیة المقیمة في أسترالیا على مستوى تعزیز قیم الأسرة والھویة والانتماء للوطن والعمل لأجله في دول الاغتراب.

وقام الأنبا بیزل والأنبا جریجوري، أساقفة عموم الإیبارشیة بكنیسة الشھید العظیممارجرجس فى مدینة كاتي بولایة تكساس الأمریكیة، برسامة كاهن بكنيسة مارجرجس بتكساس.

فيما شارك الأنبا چوزیف، الأسقف العام بأفریقیا، في الحفل الذي أقامته السفارة المصریة بنامیبیا بمناسبة العید القومي وذكرى ثورة 23 يوليو.