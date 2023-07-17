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روسيا تعلن إيقاف العمل باتفاق الحبوب مع أوكرانيا.. وتحدد شرطا لاستئناف التصدير

كتب:

هانى حسن
12:35 م | الإثنين 17 يوليو 2023
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، توقف العمل باتفاق الحبوب، اليوم الاثنين، مؤكدًا إمكانية العودة إلى الاتفاق فور تلبية مطالبها، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف، اليوم الاثنين، مؤكدًا أن الصفقة توقفت اليوم، إلا أن روسيا مستعدة للعودة إليها بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة رسميا بمعارضتها لتمديد «اتفاقية الحبوب».

 

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بقلم هانى حسن