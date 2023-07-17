ختام برامج تدريبية للشباب وفعاليات مبادرة «اعرف واحمي نفسك» بالجيزة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، عن ختام 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، وكذلك 15 دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمركز ومدينة أطفيح على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات قبل نقلها إلى المكان الجديد، كما تم تنظيم مبادرة «اعرف واحمي نفسك من الإصابات»، بالبنك الزراعي المصري، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج ودورات تدريب مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات.

الانتهاء من 6 دورات تدريبية خلال الشهر الجاري

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة أوضح فيه الانتهاء من 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة والموجودة حالياً بمركز ومدينة أطفيح، لافتا إلى تنفيذ 15 دورة تدريبية متنوعة على أقسام الخياطة والتفصيل والكهرباء والسباكة الصحية، وجاري اتخاذ الإجراءات لنقلها لمدينة الصف بالجيزة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء المدينة من فرص التدريب المتاحة التي تقدمها الوحدة في إطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك.

اعرف واحمي نفسك من الإصابات

وأضاف مدير المديرية انه تم تنظيم اليوم الأول من المبادرة إيمانا من المديرية بالرسالة الإنسانية والدور المجتمعي للسلامة والصحة المهنية، وأن الثروة الحقيقية في المجتمع هي القوي البشرية، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبإشراف وحضور الكيميائية أماني إسماعيل مدير الإدارة، والدكتور محمد مدكور ممثل الوزارة، وذلك بالبنك الزراعي المصري بمشاركة أكثر من 50 شركة للتوعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وجاء ذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي بين العاملين واصحاب الأعمال.