وزير الصحة تعليقا على الإصابات المتشابهة في قنا: لا داعي للقلق

علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته في محافظة قنا، على شكوى بعض المواطنين من ظهور أعراض مرضية جماعية متشابهة في قرية العليقات، مؤكدًا أن أعراض ما أصاهم تتماشي مع العدوى الفيروسية ولا داعي للقلق، ولا يحتاج الشخص الذهاب الى المستشفيات.

وزير الصحة: فرق طبية تعمل على تطهير القرية

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي اليوم عقده في مركز الأورام بمدينة قنا، أن فرق طبية من الوزارة تقوم حاليا بتطهير الأماكن في القرية، موضحا أنه تم أخذ عينات المياه والصرف الصحي وعينات دم من 68 مواطنا لمعرفة أسباب تلك الأعراض البسيطة من حمى وتكسير في العظام والإرهاق.

زيارة وزير الصحة والسكان إلى محافظة قنا

كان وزير الصحة والسكان، زار محافظة قنا، وتفقد عدد من المنشآت الصحية منها مستشفى نجع حمادي ودشنا وقنا العام، كما وضع حجر الأساس لمستشفى الرمد بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه، كما تفقد مركز الأورام بقنا.