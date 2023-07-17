وزير الصحة من قنا: تسليم مستشفى نجع حمادي وتشغيله في 30 سبتمر 2023

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، الإنشاءات في مستشفى نجع حمادي للوقوف على أهم المستجدات ونسب التنفيذ لتشغيله، وفتحه أمام المرضى في أقرب وقت ممكن.

وقال «عبدالغفار» إن مستشفى نجع حمادي سوف يتم تسليمه للتشغيل في 30 سبتمبر المقبل، محذرًا من أي تأخير في هذه المستشفى.

تسليم تقرير أسبوعي بسير العمل

وطالب القائمين على مستشفى نجع حمادي بإعداد تقرير أسبوعي عن العمل يتم تسليمة بصفة دورية حتى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أنه لا يوجد تأخير في تسليم وتشغيل المستشفى بعد ذلك.

وتفقد الوزير باقي مباني مستشفى نجع حمادي لمتابعة الأعمال التي تتم من قبل الشركات العاملة فيها، موجها بسرعة الانتهاء من كل الأعمال، مؤكدًا أن كل الموارد المالية متوفرة لإتمام ذلك.

مبادرة 100 مليون صحة بقنا

وكان وزير الصحة والسكان بدأ زيارته لمحافظة قنا، صباح اليوم، بتفقد أعمال مبادرة 100 مليون صحة في قرية بركة بنجع حمادي.