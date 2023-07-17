«تعليم سوهاج»: لا تغيير في جدول امتحانات الدور الثاني للإعدادية المهنية

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عدم تغيير جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية.

وقال وكيل الوزارة لـ«الوطن»، إن الطلاب سيؤدون الامتحان يوم 23 يوليو الجاري، كما هو مقرر سلفا، رغم أنه إجازة رسمية لمؤسسات الدولة.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بسوهاج

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهنى للدور الثانى ما يلي:

- يوم السبت 22 يوليو.. اللغة العربية لمدة ساعتين، والخط العربي ساعة واحدة .

- يوم الأحد 23 يوليو.. امتحان مادة العلوم ساعة ونصف، ومادة الاقتصاد المنزلي ساعة.

- يوم الاثنين 24 يوليو.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية فى ساعة ونصف لكل مادة.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو.. امتحان مادة الرياضيات والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

- يوم الأربعاء 26 يوليو.. امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف، وامتحان المجال الصناعي لمدة ساعة.

- يوم السبت 29 يوليو.. امتحان مادة التكنولوجيا ومادة المجال الزراعي خلال ساعة لكل مادة.

ضوابط امتحانات الدور الثاني المهني بسوهاج

وأعلنت «تعليم سوهاج» عن عدة ضوابط لامتحانات الصف الثالث الإعدادي المهنى للدور الثاني، كما يلي:

- تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالدمج.

- وضع الجدول في مكان واضح، وإخطار الطلاب قبل موعده.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

-تحديد مواصفات الورقة الإمتحانية وفقا للتوجية التابع.