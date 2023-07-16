أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني في جميع المحافظات، والمقرر أن تنطلق نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس المُقبل، وذلك لمختلف المواد التحريرية التي رسب فيها أي من الطلاب.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للدبلومات

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بدءًا من يوم السبت 29 يوليو الجاري، ويستمر حتى 8 أغسطس المُقبل، وفقًا للجداول المُعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للدبلومات الفنية التجارية 2023 نظام 3 سنوات كالتالي:

السبت 29 يوليو.. امتحان اللغة العربية (3) لمدة ساعتين ونصف، يليه التربية الدينية (1،2) لمدة ساعة ونصف، وذلك لجميع الشعب.

الأحد 30 يوليو.. امتحان اللغة الأولى الإنجليزية (201) لمدة 3 ساعات لجميع الشعب.

الإثنين 31 يوليو.. امتحان اللعة الثانية الفرنسية (202) لمدة ساعتين لجميع الشعب، يليه امتحان حاسب آلي تحريري (203) لمدة ساعة، واحدة لجميع الشعب.

الثلاثاء 1 أغسطس.. لوائح مالية وإدارية (214) لمدة ساعتين لشعبة شئون قانونية، وسوق الأوراق المالية (229) لمدة ساعتين لشعبة تسويق، وسكرتارية باللغة العربية (205) لمدة ساعتين ونصف لشعبتي تأمينات والإدارة.

الأربعاء 2 أغسطس.. مبادئ قانون المرافعات (216) لمدة ساعتين لشعبة شئون قانونية، وقوانين عمل وتأمينات اجتماعية (205) لمدة ساعتين لشعب تسويق، وتأمينات، والإدارة.

الخميس 3 أغسطس.. مبادئ قانون العقوبات (218) لشعبة شئون قانونية لمدة ساعتين، وربانيات تأمينات الحياة (221) لشعبة تأمينات لمدة ساعتين ونصف، والمحاسبة في الشركات المساهمة (225) لشعبة تسويق لمدة 3 ساعات، وضرائب (212) لشعبة الإدارة لمدة 3 ساعات.

السبت 5 أغسطس.. امتحان السكرتارية باللغة الإنجليزية (209) لشعبة تسويق، والسكرتارية باللغة الإنجليزية لشعبة الإدارة لمدة ساعتين، يليها محاسبة حكومية (213) لشعبة شؤون قانونية، وتأمينات أشخاص (222) لشعبة تأمينات، لمدة ساعتين.

الأحد 6 أغسطس.. امتحان اقتصاد (207) لشعبة شئون قانونية، وأعمال الوساطة التجارية (228) لشعبة تسويق، وفن الإنتاج في التأمين (223) لشعبة تأمينات، واقتصاد (207) لشعبة الإدارة لمدة ساعتين، يليهم امتحان مبادئ قانون الأحوال الشخصية (219) لشعبة شئون قانونية، وإدارة المشروعات الصغيرة (210) لشعبة الإدارة.

الإثنين 7 أغسطس.. امتحان مبادرة قانون الإجراءات الجنائية (217) لشعبة شئون قانونية لمدة ساعتين، يليه امتحان إحصاء (206) لشعب تسويق وتأمينات وإدارة لمدة ساعتين ونصف.

الثلاثاء 8 أغسطس.. امتحان مبادئ القانون المدني (215) لشعبة شئون قانونية، والتسويق (226) لشعبة تسويق، وتأمينات هندسية (224) لشعبة تأمينات، وإدارة المشتريات (211) لشعبى الإدارة لمدة ساعتين.