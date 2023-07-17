خريطة التوزيع الجغرافي لتنسيق الثانوية العامة بسوهاج.. وفقا لمحل السكن

أعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، تنسيق المدارس الإعدادية على المدارس الثانوي العام، وفقا للتوزيع الجغرافي لهذا العام، إذ جرى توزيع الطلاب على مدارس الثانوية العامة للبنين والفتيات، وفقا لمحل سكنهم والمدرسة الإعدادية التي حصل منها الطالب على الشهادة، فضلا عن المجموع، وذلك حتى 30 يوليو الجاري.

ويمكن للطلاب الراغبين في استثناء شرط التوزيع الجغرافي، تقديم طلب للتحويل من مدرسة لأخرى خارج النطاق، مع تقديم ما يفيد الاستثناء، إلكترونيا ثم تقديم الطلب للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

خريطة التوزيع الجغرافي بمدارس سوهاج الثانوية

وحددت تعليم سوهاج، خريطة توزيع طلاب المدارس الإعدادية على المدارس الثانوية وفقا للتوزيع الجغرافي كالتالي:

- مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين: تقبل طلاب مدارس الإعدادية، صلاح سالم، أحمد ضيف الله، عمر بن الخطاب بنين، والسطح بنين بباجا، والنهضة بنين.

- مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين، تقبل طلاب مدرسة النبوي المهندس، ومدرسة أولاد نصير بنين، ومدرسة حامد سليمان بنين، ومدرسة المحامدة البحرية بنين ومدرسة النهضة اللغات.

- مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية بنين، تقبل طلاب مدرسة الاعدادية القديمة، ومدرسة خالد بن الوليد، ومدرسة الفتح بنين، ومدرسة ونينة الشرقية بنين، ومدرسة نجع الشيخ حمد بنين، ومدرسة نجع العرايا بنين، ومدرسة نجع الدير، ومدرسة المزالوة بنين، ومدرسة دمنو بنين، ومدرسة نجع الشوش بنين.

- مدرسة الشهيد طيار محمد كامل للبنات الثانوية، تقبل طلاب مدارس النهضة للغات، ومدرسة ونينة الشرقية بنات، ومدرسة نجع الشيخ حمد بنات، ومدرسة نجع العرايا بنات، ومدرسة المحامدة البحرية بنات، ومدرسة المزالوة ومدرسة دمنو ومدرسة نجع الشوش ومدرسة نجع الدير.

- مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات تقبل طلاب مدرسة التيسير، ومدرسة الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة أم المؤمنين، ومدرسة بنات المحامدة البحرية، ومدرسة بنات النهضة للغات.

- مدرسة سوهاج الثانوية بنات، تقبل طلاب مدرسة الحديثة بنات، ومدرسة ناصر الإعدادية بنات بسوهاج، ومدرسة طارق بن زياد، ومدرسة هدى شعراوي، ومدرسة التيسير، ومدرسة جزيرة محروس.

- مدرسة الشيماء الثانوية بنات، تقبل طالبات مدرسة السطح، وبنات مدرسة باجا، وبنات قلفا، وبنات طارق بن زياد، ومدرسة هدى شعراوي، ومدرسة النهضة، ومدرسة المحامده البحرية.

- مدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بإدفا، تقبل طلاب مدارس ناصر الإعدادية بنات بادفا ومدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية بنين بادفا، ومدرسة الغوانم بنات، ومدرسة أولاد سليم بالقوائم، ومدرسة أولاد نصير بنات، ومدرسة بنين نجع الدير، ومدرسة العرابة الشرقية بنات ومدرسة بني زار بنات.

- مدرسة عرابة أبو الدهب، تقبل طلاب مدارس، عرابة أبو ذهب الإعدادية ومدرسة العمرات ومدرسة تجمع تمام ومدرسة بني زار بنين وبنات بني زار، ومدرسة العرابة الشرقية بنات ومدرسة العرابة الشرقية بنين ومدرسة عرابة أبو عزيز بالمراغة.

- مدرسة جزيرة شندويل الثانوية تقبل طلاب مدارس عثمان بن عفان بالجزيرة وأم المؤمنين بنات بالجزيرة ومدرسة البحوث الإعدادية ومدرسة القرامطة الإعدادية ومدرسة حماد أبو السنون ومدرسة نجع القنطرة ومدرسة الترامزة.

- مدرسة عمر بن عبد العزيز بالصلعا تقبل طلاب مدرسة، الصلعا الإعدادية ومدرسة الكوامل بحرى ومدرسة الكوامل بحرى بالهجارسة ومدرسة الكوامل بالإسكان الاقتصادي ومدرسة الكوامل قبلي كوم بدار ومدرسة الرويهب.

- مدرسة بلصفورة الثانوية تقبل طلاب مدرسة بلصفورة بنين ومدرسة بلصفورة بنات ومدرسة نجع عبد ربه ومدرسة نجع القنطرة بالمنشاه.

- مدرسة بندار الكرمانية الثانوية، تقبل طلاب مدرسة بندار ومدرسة أولاد مامن ومدرسة أولاد شلول.

- مدرسة تونس الثانوية، تقبل طلاب مدرسة تونس بنين ومدرسة تونس بنات ومدرسة الشيخ مكرم ومدرسة السطح، ومدرسة باجا.

تقديمات طلاب المدارس الخاصة الإعدادية بسوهاج

بينما يتم تقديم طلاب المدارس الخاصة الإعدادية على جميع المدارس الثانوية حسب الرغبة ووفقا المجموع التنسيق بكل مدرسة دون التقيد بنطاق جغرافي.