«تعليم سوهاج»: لا تغيير في جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عدم تغيير جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، على خلفية إعلان مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، الموافق 23 يوليو، إجازة رسمية، حيث سيؤدي الطلاب الامتحانات في هذا اليوم.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ما يلي:

- يوم السبت 22 يوليو.. اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية لمدة ساعة.

- يوم الأحد 23 يوليو.. الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل منهما.

- يوم الاثنين 24 يوليو.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 25 يوليو.. امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 26 يوليو.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتيان وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، خلال ساعة.

- يوم السبت 29 يوليو.. امتحان مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعتين.

ضوابط امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي

وأوضحت «تعليم سوهاج» ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي للدور الثاني، كما يلي:

- وضع الجدول في مكان واضح، وإخطار الطلاب قبل موعده.

- تخصيص آخر 20 دقيقة في امتحان اللغة العربية للإملاء.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- المدارس الدولية يطبق عليها الجدول أسوة بالمدارس العامة والرسمية اللغات.