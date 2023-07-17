100 وظيفة شاغرة لذوي الهمم بمجموعة مطاعم في القاهرة والجيزة

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن فرص عمل جديدة لذوي الهمم في القاهرة والجيزة، مبينة أنَّ الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت تقريراً من مديرية العمل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بشأن استلامها طلباً من مجموعة مطاعم أمريكانا توضح فيه المديريتين عن احتياجها لـ100 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، والصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الإبصار، من أبناء محافظة القاهرة والجيزة وذلك بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل فروع الشركة.

تعيين 100 من ذوي القدرات الخاصة

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنَّه تمّ توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة أمريكانا لتعيين 100 من ذوي القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها، بالقاهرة والجيزة، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية، كما يتمّ التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو من خلال الاتصال برقم المسئول أميرة خالد 01285520985 – 01030008349.

فرص العمل المتاحة

وأضافت المدير العام، أنَّ فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوى الهمم والقدرات منها راتب شهري مجزى وحوافز وبدلات، وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، ووجبات داخل المطاعم، وإجازة أسبوعية، وزي مجاني، لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدي للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة.