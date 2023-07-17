وكيل «تعليم القاهرة» يوجه نصيحة لطلاب أولى وثانية ثانوي

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سير أعمال امتحانات النقل للعام الدراسي 2023/2022 الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام، بمدرسة إسماعيل القباني الثانوية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، بحضور الدكتورة وفاء رضا مدير عام الإدارة.

امتحانات الدور الثاني لأولي وتانية ثانوي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن طلبة الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الثالث في مادتي اللغة الثانية والفيزياء، بينما أدى طلبة الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية في 6 لجان امتحانيه.

التريث وعدم التسرع في الإجابات

وتحاور «موسى» مع الطلاب على مستوى الامتحان، وهل يوجد لديهم أي مشاكل أو معوقات، وأكد جميع الطلاب سهولة ويسر الامتحانات، موجهًا نصيحة لهم بالتريث وعدم التسرع في الإجابات، كما أوصى بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

وتابع مدير مديرية التعليم بالقاهرة، سير أعمال الامتحانات بمدرسة أبو بكر الصديق، كذلك تابع الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين وأوصاهم بالاستمرار في ممارسة الرياضة لما لها من فوائد عديدة.