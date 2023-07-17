موعد إجازة البنوك بمناسبة السنة الهجرية و23 يوليو.. من الخميس للأحد

يشهد الأسبوعان الجاري والمقبل إجازات رسمية يومي الخميس الموافق 20 يوليو 2023، والأحد 23 من نفس الشهر، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، وعيد ثورة 23 يوليو، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 23 يوليو.

موعد إجازة البنوك

وتعطل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري أعمالها في هذه الأيام في الفترة من يوم الخميس 20 يوليو 2023 وحتى الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن تعطيل العمل في البنوك المصرية، اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 20 يوليو، وحتى يوم الأحد 23 يوليو.

استئناف العمل في البنوك المصرية

وأشار البنك المركزي في بيانه، أنه سيتم استئناف العمل في البنوك صباح يوم الاثنين الموافق 24 يوليو.

قرار الفائدة الأخير

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في آخر اجتماع لها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.