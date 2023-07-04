عودة العمل في البنوك المصرية بعد إجازة عيد الأضحى.. اليوم

انتهت إجازة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو، في البنوك المصرية، والتي استمرت 7 أيام، ويبدأ العاملون في البنوك، اليوم، الموافق الثلاثاء 4 يوليو 2023، أول أيام العمل بعد إجازة عيد الأضحى.

وسبق وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو، منذ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، واستمرت حتى أمس، الموافق الإثنين 3 يوليو 2023، وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري عبر بيان رسمي.

عودة عمل البنوك المصرية اليوم

ويمكن للمواطنين الذهاب إلى البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، للحصول على الخدمات المصرفية المرغوب فيها، وذلك بعد عودة البنوك للعمل.

أبرز الخدمات المصرفية خلال الإجازات

وبشكل عام توفر البنوك المصرية عدد من الخدمات المصرفية الإلكنرونية خلال الإجازات الرسمية أو الأسبوعية لتساعد العملاء على إمكانية الاستمرار في التعاملات الهامة مثل السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، ودفع الفواتير المنزلية عن طريق المحفظة الإلكترونية، والتحويلات النقدية باستخدام تطبيقات البنوك حسب كل عميل، أو إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.