الفاتيكان يكشف تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس: خضع لجراحة في روما

كشف الموقع الرسمي للفاتيكان، اليوم الاثنين، عن أن البابا فرنسيس الثاني يقضي فترة نقاهته لليوم الرابع على التوالي بشكل طبيعي، بعد أن خضع لعملية جراحية بالبطن بمستشفي جيميلي في العاصمة الإيطالية روما، ظهيرة يوم الأربعاء الماضي، بسبب إصابته بفتق ناتج عن تدخلات جراحية سابقة.

الحالة الصحية للبابا فرنسيس الثاني

وقال ماتيو بروني، مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بالفاتيكان، إن البابا فرنسيس قد أُجريت له عملية جراحية لعلاج تدخلات جراحية سابقة، تسببت في انسداد جزئي في الأمعاء، وقد تم خلال الجراحة استئصال أجزاء من الأمعاء الدقيقة التي تضررت، لعلاج الفتق وإصلاح جدار البطن بدعائم اصطناعية.

وأضاف أن الجراحة تمت تحت تخدير عام، ولم تحدث أي تعقيدات، وقد تجاوب البابا بشكل جيد مع الأطباء، الذين أكدوا أنه يحتاج إلى الراحة لفترة تتراوح بين 5 و7 أيام كفترة نقاهة.

البابا في فترة نقاهة حاليًا

وأفادت عدة تقارير للموقع الرسمي للفاتيكان عن أن البابا، البالغ من العمر 86 عاماً، يخضع لفترة نقاهة حالياَ، وأوضحت أن البابا يتابع القداسات الصباحية عبر شاشات التليفزيون، ويتناول القربان الأقدس، ثم يبدأ في تلاوة الصلوات، وتناول الإفطار مع المصاحبين، ما بين أطباء وممرضين ومساعدين صحيين وأعضاء الدرك الفاتيكاني.