آخرها أسر ضحايا عقار حدائق القبة.. التحالف الوطني يواصل دعم الأكثر احتياجا

في واقعة مأساوية شهدتها منطقة حدائق القبة بالقاهرة، منذ ساعات، انهار عقار مكون من 5 طوابق، 4 أدوار وبدروم، وجرى انتشال 12 جثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل 4 آخرين مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعلى الفور تفاعل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الأمر لمساعدة الضحايا والمصابين.

صرف تعويضات للمتضررين من انهيار العقار

وفي تحرك فوري وعاجل لمتطوعي التحالف الوطني بالقاهرة، تم الإعلان عن صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة من انهيار عقار بحدائق القبة، بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى، كما أعلن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار، كما انتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث، لتقديم كل أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار.

هذه المساعدات لم تكن الأولى التي يوفرها التحالف الوطني للأسر المحتاجة سواء من الحوادث أو الفقراء بشكل عام، وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحلف الوطني، قائلا إن التحالف الوطني له بصمات كبيرة على مستوى الوطن ونجاحات كبيرة على الأسر البسيطة في مصر، تكللت بمشروع القانون الذي تقدم به النائب طارق رضوان، وتمت الموافقة عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن ينتشر التحالف الوطني ليضم أعضاء جددا بالأيام المقبلة.

دور التحالف الوطني في دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «عبد القوي» لـ«الوطن»، أن التحالف الوطني منذ إعلان الميثاق في مارس 2022 استطاع من خلال المدة الماضية توفير مبلغ 17 مليار جنيه في صور مختلفة، منها 25 مليون مواطن في مواد غذائية، 5 ملايين مواطن استفادوا بخدمات صحية، 94 ألف أسرة استفادت بشقق سكانية، 100 ألف مزارع استفادوا بمساعدتهم في زراعة 150 ألف فدان، كل المستهدفين هم من الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن سر نجاح هذا التحالف التعاون بين كل الجمعيات مع الاتحاد العام ووجود قاعدة بيانات واحدة، علاوة على تبادل الخبرات ووجودة مشروعات مشتركة، كما أن الجميع بدأ يجلس على طاولة واحدة واختفى العمل الفردي وعلى مفهوم العمل الجماعي، ما حقق النجاحات المذكور والتي نستهدف زيادتها في 2023، والوصول إلى 20 مليار يتم توزيعها بالطرق المختلفة على المحتاجين.

عقار حدائق القبة المنهار

كما أشار إلى أبرز المبادرات التي تمت مع الوزارات مثل مبادرة «ازرع»، والهدف منها مساعدة 100 ألف من صغار الفلاحين لزراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا، كما أن هناك مبادرات مع وزارة التصامن الاجتماعي بضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وأيضا هناك مبادرات مع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، بهدف الوصول للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الوطن.