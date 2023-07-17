حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «الوردة ارتاحت»

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية على موقع YouTube، تحت عنوان الوردة ارتاحت.

كلمات أغنية الوردة ارتاحت

الأغنية من أشعار «فزاع»، ويقول في مطلعها:

إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها

لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت

وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها

وأخاف المقام يطيح معها إذا طاحت

الأغنية من ألحان فايز السعيد

ويجدد الجسمي، تعاونه في أغنية الوردة ارتاحت مع الملحن الإماراتي فايز السعيد، ومن توزيع الموزع الموسيقي نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر جاسم محمد.

وتعرض الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.