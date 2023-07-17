الشيخ خالد شعبان يوضح أسس المد اللازم بالتلاوة عبر قناة «الناس»

وجَّه الشيخ خالد شعبان، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامج «مع التلاوة»، نصائح لتلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح، ومعلومات مهمة عن المد اللازم ، بعدما قام عدد من الجماهير بقراءة بعض آيات القرآن على الهواء مباشرة مع الشيخ.

معلومات مهمة عن المد اللازم

وأضاف «شعبان» خلال تقديمه برنامج «مع التلاوة» على شاشة «قناة الناس» أن المد اللازم يجب أن يقع بعد حرف مد ساكن أصلي بكلمة واحدة ومضغم، مشدد مثقل، دخل فيما بعد.

تابع الشيخ أن من يبتدئ يظن أن حروف المد اللازم هي الألف فقط ولكنها ثلاث فهي الألف، الواو، الياء، مضيفًا أنَّ الإشكالية في أحكام المد أنَّ كثيرا من الطلاب والقراء إما يزيدون أو يُنقصون فيه، موضحاً أهمية معرفة بيانه ومقداره ومتى يجب أن يزيد أو يقل حتى يتسنى لقارئ كتاب الله الإلمام بقواعد التجويد والتلاوة.