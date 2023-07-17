ضبط 246 مخالفة مرافق متنوعة في حملات مكبرة بحي شرق سوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق بسوهاج، برئاسة علي لطفي، رئيس الحي، حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق، استهدفت شارع ترعة باجا وسوق الزهراء العشوائي الغربي وشارع ترعة باجا الشرقي والأرقم ومحيط السوق الحضري بمدينة ناصر، وتمكنت من ضبط ومصادرة 246 مخالفة مرافق متنوعة، وإزالة سوق الزهراء العشوائي، وتحرير محاضر للمخالفين.

استمرار الحملات على الأسواق والمحال والمخابز

وأكد علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، أن تلك الحملات مستمرة ولن تتوقف، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على نهر الطريق وخلق متنفس في الشارع السوهاجي وظهوره بالمظهر الحضاري اللائق

عودة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية

كما أكد رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات تتواصل بشكل يومي لعودة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين.