أحزاب ونواب: جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي تعكس إصرار الدولة على دعم الأكثر احتياجا

أشاد عدد من الأحزاب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بفعاليات وأنشطة «التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى» فى مختلف المحافظات، مؤكدين أنها تؤدى دوراً حيوياً وفعالاً فى مد وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوصول للفئات الأكثر احتياجاً وتنمية الوعى المجتمعى، ما أحدث نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى وتوحيد جهود منظمات المجتمع.

«الوفد»: يقدم ملحمة إنسانية خدمية متكاملة

وأشاد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بجهود التحالف، معرباً عن ترحيب الحزب بالعمل التنموى الذى يقوم به التحالف منذ إنشائه فى مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى بمصر، مؤكداً أن العمل على تنمية القرى الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات الاجتماعية للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج من أهم الأعمال التى تحتاجها مصر.

وقال رئيس «الوفد» إن التحالف الوطنى يحكمه فى رؤيته لعمله التطوعى الإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر 2030 وأن تكون حركته فى قرى مصر المختلفة ومدنها متواكبة مع حركة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويساعده فى ذلك امتلاكه قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين وكل التدخلات التى تصل للمواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية، وقدّم ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للقرى الأكثر احتياجاً.

«حماة الوطن»: حرّك المياه الراكدة

وثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، جهود التحالف الذى كان نقطة انطلاق جديدة للعمل الأهلى فى مصر، فى ظل وجود تشريع حدد العديد من الضوابط والقواعد لهذا العمل، وبالفعل أسهم هذا التحالف فى الأخذ بيد آلاف من الأسر المصرية الفقيرة، ومراعاة ظروف العديد من الأهالى، لافتة إلى أن هذه الجهود جاءت فى توقيتها الحرج الذى كان العديد من الأهالى يحتاجون فيه إلى مد يد العون والمساعدة لتلبية متطلبات المعيشة الأساسية، مشيرة إلى أن اهتمام الرئيس بالتحالف الوطنى يؤكد مدى التواصل والاهتمام من قبَل القيادة السياسية بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، والإيمان بقدراتها وكياناتها فى المساهمة فى تلبية احتياجات الأسر الفقيرة، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم، لا سيما فى ظل الظروف العصيبة التى اجتاحت العالم منذ أزمة تفشى فيروس «كورونا»، مروراً بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضافت «الهريدى» أن التحالف الوطنى استطاع رسم ملحمة خدمية متكاملة استهدفت النجوع والقرى التى كانت فى أمسّ الحاجة إلى الوقوف بجانب الأهالى، وتقديم كافة أشكال المساعدات الاجتماعية لكثير من فئات المجتمع سواء الأيتام، والأرامل، والمقبلات على الزواج، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادى، موضحة أن الحكومة لن تستطيع وحدها دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجاً الأمر الذى أظهر الدور القوى المساند لمؤسسات المجتمع المدنى فى استكمال جهود الحكومة.

وثمّن على الدالى، أمين شباب حزب «حماة الوطن»، جهود التحالف، مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى هى مؤسسات غير حكومية وغير هادفة للربح، والهدف منها خدمة الناس، ومواجهة المشكلات فى المجتمع، وأن أى حكومة من حكومات العالم لا تستطيع مواجهة مشكلات المجتمع بمفردها. وقال إن التحالف الوطنى حرّك المياه الراكدة، والمشاركين فيه أكثر من 300 ألف متطوع، وهو رقم مهول، موضحاً أن المتطوعين ابتعدوا عن الكلمات السلبية، وركزوا على إحداث تغيير فى المشكلة العالمية.

«مستقبل وطن»: يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة

وقال النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التحالف دشن فى أقل من عام العديد من المبادرات التى تستهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأصحاب الدخول المنخفضة والأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادى التى قام بها التحالف. وأضاف أن ما حققه التحالف الوطنى يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين منظمات المجتمع المدنى تحت عباءة التحالف، التى لم تكن لتحدث إلا بتوفير المناخ المناسب والدعم من القيادة السياسية، سواء فيما يتعلق بالتشريعات وإصدار قانون الجمعيات الأهلية الذى يحمل تسهيلات غير مسبوقة، أو من خلال الدعم الذى توجهه الدولة للتحالف بشكل مباشر بتوجيهات من الرئيس السيسى. ومن جانبها قالت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن التحالف أسهم فى توحيد جهود التنمية الشاملة فى مصر ووصول الخدمات والدعم للأسر المستحقة.

وأشارت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن التحالف يقوم بتنفيذ مبادرة طرْق الأبواب لمساعدة المستحقين المتعففين وكبار السن وغير القادرين، إذ يتم توصيل المساعدات حتى باب البيت. وأوضحت أنه يتم التخطيط والتنسيق مع المحافظة التى سيتم تنفيذ القافلة بها والقرى الأشد احتياجاً، ويتم تقديم الخدمات بشكل واقعى، مؤكدة أن التحالف يتكاتف لتقديم الخدمة المتكاملة، إذ تم عمل دراسة لمعرفة ما تحتاجه هذه القرى، وعلى الجميع أن يتعاون مع التحالف الذى يهدف إلى إزالة الازدواجية فى الخدمات المقدمة من جميع المؤسسات والجمعيات للأشخاص، ويعمل على بناء قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع الرقابة الإدارية للاعتماد عليها فى المبادرات المتتالية والقوافل التى ينظمها أعضاء التحالف بشكل مستمر، لافتة إلى أن قاعدة البيانات وفرت الكثير من الوقت والجهد ومنعت الازدواجية وتساعد على زيادة عدد المستفيدين.

كما أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الطفرة التى يمر بها العمل الأهلى بعد توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى لخدمة المواطن البسيط ومحدودى الدخل، وتحقيق استدامة فى العمل الخدمى والتنموى. وأشاد «الكمار» بأنشطة التحالف التى كان لها دور حيوى وفعال فى مد وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وتنمية الوعى المجتمعى، قائلاً إن التحالف أحدث نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنباً إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات.