مصرع طفل سقط من سيارة متوقفة أمام منزله بالدقهلية

لقي طفل مصرعه في المطرية بالدقهلية، اليوم، بعد سقوطه من أعلى سيارة نقل خلال لهوه عليها أثناء توقفها أمام منزله، ما أدى لارتطام رأسه بالرصيف وإصابته بنزيف حاد بالمخ تسبب في وفاته، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المطرية المركزي.

مصرع طفل بعد سقوطه من سيارة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي، بوصول الطفل «محمد أ ح ا»، 4 سنوات، ومقيم طرف أسرته ببندر المطرية، جثة هامدة، وادعاء سقوط من علو.

سؤال والدي الطفل في محضر الشرطة

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده، 39 عامًا، سائق، ووالدته «فاطمة ا م أ»، 26 عاما، ربة منزل، ويقيمان بذات العنوان، قررا في محضر الشرطة أنه حال لهو نجلهما أعلى سيارة ربع نقل خاصتهما متوقفة أمام المنزل سكنهما، اختل توازنه وسقط أرضا وارتطمت رأسه بالرصيف ما أدى إلى وفاته، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المطرية، وجار العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.