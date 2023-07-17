مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل لـ10 مواطنين بالشرقية

أناب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس محمد الصافي، سكرتير عام المحافظة، لاستقبال المواطنين بديوان عام المحافظة، وذلك في اللقاء الأسبوعي لإدارة خدمة المواطنين، للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حل مشاكل المواطنين

واستعرض المواطنون شكواهم وطلباتهم وتم مناقشة الطلبات المقدمة منهم، والتي تمثلت في إيجاد فرص عمل بالقطاع الخاص، والحصول على بعض المساعدات العاجلة، ومعاش تكافل وكرامة، وتوفير سكن مناسب، وعلاج على نفقة الدولة، وتوفير جهاز للعرائس اليتيمات.

وخلال اللقاء كلف السكرتير العام، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 10 من الأسر الأكثر احتياجا، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم.

مساعدة فتيات على الزواج

كما كلف السكرتير العام، مدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، بإنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدة الزواج لفتاتين تقدمتا بطلبات لمساعدتهما في بناء بيت الزوجية، وذلك بعد التأكد من استيفائهما لشروط بحث الزواج.

توفير فرص عمل

وفي سياق متصل، وجه السكرتير العام، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 10 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي، وفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص فقط، ومن خلال مديرية العمل.