وظائف خالية في 13 محافظة برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه

أعلنت مديريات وزارة العمل في 13 محافظة ما بين جنوب وشمال مصر عن وظائف خالية للشباب من الجنسين عبر نشرة التوظيف النصف شهرية لشهر يوليو الجاري بعدة تخصصات ما بين مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل.

تقدمت 40 شركة قطاع خاص بطلب 3717 وظيفة خالية من بينها فرص لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، وبدل سكن وانتقال للمغتربين.

وظائف خالية في 13 محافظة

الوظائف الخالية المعلن عنها ضمت 13 محافظة في محافظات القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية والغربية والإسكندرية بالوجه البحري، ومحافظات الفيوم والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط بالوجه القبلي، ومحافظات جنوب سيناء وبورسعيد، والسويس بقطاع القناة وسيناء، كما يمكن للشباب بالمحافظات الأخرى التقديم بالوظائف الخالية التي تحتاج إقامة، أو إذا توفرت الشروط..

وتنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية بالمحافظات المختلفة لمختلف المؤهلات والتخصصات بخبرة وبدون خبرة منها.

- تطلب شركة صناعات غذائية بمحافظة الفيوم 20 عاملًا بمؤهلات متوسطة من الجنسين بأعمار تبدأ من 20 حتى 40 عامًا، مع تحديد الراتب بالمقابلة.

- مدرسة خاصة بمحافظة القليوبية تطلب مدرسين للغة إنجليزية و2 مدرس حاسب آلى و4 مدرسين رياضيات، مؤهلات عليا وتحديد الراتب بالمقابلة وسن يبدأ من 20 عاما.

- شركة سياحية بجنوب سيناء تطلب عمال مغسلة وعمال تجهيز وتحضير ومضيفين وعمال إشراف مؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 25 عاما، وتحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

- مؤسسة صناعية بمحافظة سوهاج تطلب مشرفي مبيعات وسائقين رخصة ثانية بمؤهلات عليا ومتوسطة سن من 20 حتى 35 عاما وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- جمعية تنموية بمحافظة بورسعيد تطلب مسؤولي ائتمان بمؤهلات عليا للشباب من الجنسين حتى 35 عاما وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

- مؤسسة سياحية بمحافظة البحر الأحمر تطلب مساعد مضيف ومساعد رئيس مطبخ ومساعد شيف ومنقذ وتحدد الراتب بالمقابلة الشخصة، مع توفير سكن للمغتربين.

طريقة التقديم على الوظائف الخالية

وتقوم مديريات العمل بكل محافظة باستقبال طلبات تقديم وظائف خالية من راغبي العمل وترشيحهم للوظائف المناسبة وإرسال الترشيح إلى الشركات المعلنة ومتابعة التقديم لضمان حقوق الطرفين.