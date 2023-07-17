وظائف وزارة العمل 2023 لأبناء محافظة الفيوم.. رواتب تصل لـ15 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل قائمة وظائف 2023 لأبناء محافظة الفيوم والمتوفرة في العديد من شركات القطاع الخاص، بينها في نفس المحافظة وأخرى في محافظة القاهرة، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه شهريًا وتصل إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي وصحي وإقامة ومواصلات وإجازات ووجبات غذائية ضمن وظائف وزارة العمل 2023.

وتستعرض «الوطن» وظائف وزارة العمل 2023 لأبناء محافظة الفيوم، فضلًا عن شروط كل فرصة عمل ومواصفاتها والراتب الخاص بها.

وظائف وزارة العمل 2023 في الفيوم

وتضمن إعلان وزارة العمل، وظائف وزارة العمل 2023 في محافظة الفيوم والتي جاءت كالتالي:

تطلب شركة ديلايت فودز للصناعات الغذائية بمدينة الفيوم الجديدة، 20 عاملًا من حملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين بأعمار تتراوح بين 20 وحتى 40 عامًا، برواتب يتم تحديدها خلال المقابلة، فيما يتم التقديم لدى المدير المسؤول حسين كمال 01066006144 على الرقم التالي.

فرص عمل للشباب في القاهرة

وتضمن الإعلان فرص عمل للشباب في القاهرة، والتي يمكن أن يتقدم إليها شباب محافظة الفيوم، لدى أحد شركات الأمن والحراسة والتي توفر رواتب ووجبة وتأمين اجتماعي وصحي وإقامة وسلف شهرية، وذلك من خلال الإتصال بالمدير المسؤول مريم عزت عبر الرقم 010067115636 والتي جاءت كالتالي:

200 فرد أمن.

10 مشرفين أمن خبرة 3 سنوات، مؤهل عالي، بمرتب يتراوح من 3800 وحتى 4400 جنيه، ووجبة ساخنة.

100 عامل نظافة، يجيد القراءة والكتابة من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 48 سنة، براتب 3000 جنيه، والعمل 8 ساعات.

وظائف وزارة العمل 2023 بالقاهرة

وأعلنت شركة أحد شركات إدارة المشروعات بالقاهرة الجديدة الألف عن توفير فرص عمل براتب يصل لـ 15 ألف جنيه لحملة المؤهلات المتوسطة الذين تتراوح أعمالهم من 18 وحتى 35 سنة، والتي يتم التعاقد عليها من خلال المدير المسؤول أشرف عبر الرقم 01286563334 والتي تتضمن الآتي:

25 شيف مطبخ خبرة من 3 لـ 12 سنة، بمرتبات تبدأ من 3500 وحتى 15 ألف جنيه.

25 شيف مشويات خبرة من 3 لـ 12 سنة، بمرتبات تبدأ من 3500 وحتى 15 ألف جنيه.

15 مضيف من الجنسين برواتب 3500 جنيه.

10 كول سنتر من الجنسين بمرتبات 3500 جنيه.

10 استيوارد بمرتبات 3200 جنيه.

فرص عمل فرد أمن

كما أعلنت أحد شركات الأمن والحراسة عن حاجتها لعدد كبير من أفراد الأمن في مختلف المناطق والتي يتم التقديم لها من خلال المدير المسؤول عبد الله محمد عبر الأرقام 01060229639، 01022151740، واتس 01113714156 والتي جاءت كالتالي:

100 فرد أمن في مدينة بدر بمرتب 3700 جنيه، وإقامة، و4 أيام إجازة شهرية.

50 فرد أمن في القرية الذكية بـ 6 أكتوبر بمرتب 3600 جنيه، و4 أيام راحة شهرية.

10 فرد أمن في كايرو فيستيفال التجمع الخامس بمرتب 3500 جنيه، و4 أيام إجازة شهرية.

100 فرد أمن في كمبوند بالتجمع الأول بمرتب 4 آلاف جنيه، وإقامة، وإجازة 4 أيام شهريًا.

100 فرد أمن في كمبوند بالتجمع الخامس بمرتب 4300 جنيه، وإقامة، و4 أيام راحة شهرية، وموصلات داخلية من زهراء مدينة نصر والعكس.

100 فرد أمن في مدارس دولية ومباني إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمرتبات 3700 جنيه، و4 أيام إجازة شهرية، وإقامة.

100 فرد أمن في مبنى إداري وشركات وبنوك بحي الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة بمرتبات 4300 جنيه، و4 أيام راحة شهرية، وإقامة.

50 فرد أمن في توكيل سيارات بجسر السويس براتب 3200 جنيه.

20 فرد أمن في مبنى إداري بالعبور والشروق بمرتب 2700 جنيه، والعمل 8 ساعات يوميًا، و4 أيام راحة شهرية.

50 فرد أمن في كارفور بالعبور والشروق وزهراء مدينة نصر، بمرتب 3 آلاف جنيه، و8 ساعات عمل، و4 أيام راحة شهرية.

20 فرد أمن في العاشر من رمضان بمرتب 3500 جنيه، و4 أيام راحة شهرية.

15 فندقا في العين السخنة بمرتب 3 آلاف جنيه، و3 وجبات يوميًا، و4 أيام إجازة شهرية، وإقامة.