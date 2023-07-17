تكريم 102 من طلبة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقنا

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، حفل تخرج الدفعة الثالثة من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقنا، والذي نظمته المدرسة في حضور عدد من قيادات المحافظة وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب، وتضمن تكريم 102 طالبا وطالبة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب بلال نصر الدين، ثم عرض الطلاب فيلما توثيقيا عن الراحل عبد الحكيم الصغير، المدير الأسبق للمدرسة، عرفانا بما غرسه في نفوس طلابه، ثم تحدث الطلبة عن يومهم الدراسي في مدرسة المتفوقين، مؤكدين على إخلاص وتفان أعضاء هيئة التدريس.

مدرسة المتفوقين منارة علمية

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، في كلمته بالاحتفالية، أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمثابة منارات علمية وتكنولوجية متميزة تؤهل خريجيها لاكتساب العديد من المهارات العملية والعلمية المطلوبة في الأجيال الجديدة، وتصنع منهم مبتكرين وعلماء وخبراء في مجالات التكنولوجيا المواكبة للتحول الرقمي المنشود.

وأضاف «السيد»، أن الاحتفالية التي تتزامن مع الاحتفالات الدينية بالعام الهجري الجديد و الاحتفال الوطني بذكرى ثورة 23 يوليو، تعزز لدى الطلاب الحرص على العلم والتميز.

كما أعلن أحمد عبد اللطيف، مدير المدرسة، في كلمته، عن تفوق الطلاب وحصولهم على العديد من التكريمات والجوائز العلمية والرياضية خلال العام الدراسي الحالي، من بينها إحراز المركز التاسع على مستوى الجمهورية، وتكريمهم من وزير التربية والتعليم، في مسابقة وزارة الدفاع، بالإضافة لمشاركة أحمد خيري في منحة أفريكان ليدر بجنوب أفريقيا، وزياد الغنام، أحد المشاركين في عرض رؤية مصر 2030 بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حصول الدكتورة هالة يوسف، معلمة الكيمياء بالمدرسة، على منحة إشراف من هيئة شيفرون بجنوب إفريقيا، وحصول ندى أشرف على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الكانجارو.

تكريم الطلبة المتفوقين

وفي ختام الاحتفالية تسلم مدير تعليم قنا درع مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من الدكتور عباس منصور، تقديراً من المدرسة لما يقدمه الوكيل من إسهامات لدعم العملية التعليمية بها، كما سلمت المنصة دروع تكريم لعدد 102 طالبا وطالبة بالمدرسة.