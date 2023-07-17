«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب طفل ببني سويف: زار أقاربه وعاد في اليوم التالي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما جرى نشره عبر «فيس بوك»، حول تغيب طفل مُقيم بمحافظة بني سويف.

أضافت في بيان رسمي: «بالفحص وبسؤال والد الطفل المذكور (مالك مكتب استيراد وتصدير)، أكد خروج نجله من منزلهم بتاريخ 1 يوليو الجاري، متجهاً إلى محافظة الإسكندرية لزيارة أحد أقاربه دون علمه، وعاد في اليوم التالي».

وأضاف والد الطفل، وفق البيان، أنه لم يحرر ثمة محاضر في هذا الشأن، وبسؤال المتغيب أيد ذلك.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.