رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب طفل ببني سويف: زار أقاربه وعاد في اليوم التالي

كتب:

محمد بركات
07:58 م | الإثنين 17 يوليو 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما جرى نشره عبر «فيس بوك»، حول تغيب طفل مُقيم بمحافظة بني سويف. 

أضافت في بيان رسمي: «بالفحص وبسؤال والد الطفل المذكور (مالك مكتب استيراد وتصدير)، أكد خروج نجله من منزلهم بتاريخ 1 يوليو الجاري، متجهاً إلى محافظة الإسكندرية لزيارة أحد أقاربه دون علمه، وعاد في اليوم التالي».

وأضاف والد الطفل، وفق البيان، أنه لم يحرر ثمة محاضر في هذا الشأن، وبسؤال المتغيب أيد ذلك.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تستقبل آخر أفواج حج القرعة بعد عودتهم من الأراضي المقدسة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد: حفظكم الله لقيادة مسيرة الوطن

«الداخلية» تضبط المتهم بخطف طفل لوجود خلافات مع أسرته

«الداخلية» تنفذ 61 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات