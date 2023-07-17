ضبط المتهم بسرقة دراجة نارية في دمياط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع تعليق مدعوم بالصور بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بدمياط.

بلاغ بسرقة الدراجة النارية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/6/2023 تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام أحد الأشخاص بسرقة دراجته النارية من أمام محل مخبوزات وأنه قام بنشر الصور الخاصة بالمتهم على صفحته الشخصية ليتم التعرف عليه.

ضبط المتهم بسرقة الدراجة النارية

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد وله معلومات جنائية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه عُثر بحوزة المتهم على الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.