رئيس «التنمية المحلية بالهيئة القبطية»: مؤسسات التحالف الوطني لها خبرة ميدانية منذ سنوات

قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية، إن المبدأ الرئيسي الذي تم التوقيع عليه في اتفاق العمل بالتحالف الوطني الذي بدأ في 22 مارس 2022 الماضي، هو توحيد وتوثيق الجهود، وتوفير البيانات حتى لا يكون هناك تكرار.

مارجريت صاروفيم: مؤسسات التحالف الوطني لها خبراتها الميدانية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل مؤسسة في التحالف لها خبراتها الميدانية الممتدة لسنوات طويلة ولها خططها، لافتة إلى أن التحالف الوطني يعزز من مجالات تخصص مؤسساته.

قوافل «ستر وعافية» نموذج جيد للتخطيط والشمولية

وأشارت إلى أن قوافل «ستر وعافية»، نموذج جيد للتخطيط والشمولية في التخطيط المسبق والمؤسسات التي لها باع في الأمر تأخذ القيادة، وهناك تعاون لتنسيق الجهود وتعظيم الفائدة.