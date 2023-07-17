مصرع مدرس في تصادم دراجة نارية وعربة «كارو» بالدقهلية

لقي مدرس مصرعه، وأصيب شخص آخر في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر وقوع حادث بين موتوسيكل وعربة كارو على طريق «ميت طريف - المحمودية» بنطاق مركز دكرنس، وجرى نقل سائق العربة إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

مصرع مدرس في حادث

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «ميت طريف - المحمودية» دائرة المركز.

تصادم موتوسيكل وعربة كارو

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم دراجة نارية دون لوحات معدنية قيادة «عاطف المهدي المرسي»، 59 عامًا، مدرس مقيم قرية ميت طريف، مصابا باشتباه نزيف بالمخ وجرح تهتكي أسفل الذقن، وجرى نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وتوفي عقب وصوله، وعربة كارو تجرها دابة «حمار» ويستقلها «محمد جمعة محمد عطوة»، 60 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية، ما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالعربة الكارو من الخلف وانقلابه على جانب الطريق، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة دكرنس، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.