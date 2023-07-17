مدير مؤسسة «كير مصر»: أهمية التحالف الوطني تكمن في التكامل والمشاركة

قال حازم فهمي المدير التنفيذي لمؤسسة «كير مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إن المؤسسة تقدم برامج لتعليم الشباب وتدريبهم على الحاسب الآلي والبرمجة، ومساعدتهم في التوظيف بالشركات، كما تقدم برامج للتمكين الاقتصادي للمرأة.

البرنامج الزراعي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤسسة تقدم البرنامج الزراعي للمزارعين الصغار وتعمل على توصيلهم للأسواق، مشيرًا إلى أن أهمية التحالف الوطني تكمن في التكامل والمشاركة.

الاستفادة من الخبرات بالتحالف الوطني

وتابع بأن كل جمعية ومؤسسة لديها ما يميزها، واستفدنا في التحالف من أدوات المساعدة المالية والأغذية من الجمعيات الأخرى، كما استفاد البعض من خبراتنا، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو عدم وجود ازدواجية في تقديم الخدمات والمشاركة في تقديمها؛ لتحقيق التكامل.