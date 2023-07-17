«إكسترا نيوز»: مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط

قالت حبيبة عمر، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مستمرة حتى 26 أغسطس المقبل، موضحة أنه الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط تحت شعار «العالم علمين» ويقدم تجربة صيفية فريدة ما بين فعاليات رياضية وفنية وغنائية.

عمر: مؤثرون في مهرجان العلمين الجديدة 2023

وأضافت «عمر» خلال تغطيتها لفعاليات مهرجان العلمين لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ العديد من المدونين والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تواجدوا على مدار الأيام الماضية منذ انطلاق المهرجان لتغطية فعالياته ونقلها للعالم.

مشاركة من مختلف الأعمار بالمهرجان

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»: « هناك مشاركة وحضور من أعمار مختلفة سواء الشباب أو أطفال صغار السن أو الآباء والكبار والأسر لمشاهدة والاستمتاع بـ الفعاليات الرياضية وعروض مباريات على الشاطىء وفقرة لعب بها نجوم الجيل الذهبي».