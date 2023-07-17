مراسلة قناة إكسترا نيوز: معظم حفلات مهرجان العلمين الجديدة مجانية

قالت حبيبة عمر، مراسلة «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة في ثالث أيام انطلاقه ضم العديد من المسابقات والمباريات الرياضية وعروض للفائزين في فعالية على الشاطىء وسط أجواء من الحماس بين اللاعبين والمشاهدين ومتابعي الفعاليات.

عمر: حفلة موسيقية وغنائية مساء ثالث أيام مهرجان العلمين

وأضافت «عمر» خلال تغطيتها لفعاليات مهرجان العلمين لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حفل فرقة «ديسكو مصر» أقيم في مساء ثالث يوم من أيام المهرجان وسط أجواء من الفرحة والبهجة بمشاركة وحضور الجمهور مجاناً من خلال شركة «تذكرتي».

أغلب حفلات مهرجان العلمين الجديدة مجانا

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»: «أغلب فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والحفلات يكون حضور الجمهور ومشاركته مجانا وذلك من خلال الشركات المنظمة.. وسيتم تنظيم حفلات غنائية لمطربين عرب وعالميين ومصريين لهم شعبية وجماهيرية كبيرة مثل الحفل الغنائي للفنان تامر حسني بمهرجان العلمين الذي سيعقد يوم 21 يوليو الحالي».