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جمعية «مصطفى محمود»: قانون التحالف الوطني يوحد جهود عشرات المؤسسات

كتب:

محمد أيمن سالم
08:14 م | الإثنين 17 يوليو 2023
جانب من فعاليات التحالف الوطني

جانب من فعاليات التحالف الوطني

قال أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية «مصطفى محمود»، إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموجودة كانت تقوم بعملها وكان ينقصنا التوثيق والتوحيد وتبادل المعلومات وكل مؤسسة تساعد الأشخاص الذين تعرفهم، مشيرًا إلى أنه بعد التحالف الوطني جرى تبادل الخبرات وتوسيع المجالات في التنمية والزراعة وكل ما يمكن تقديمه للمواطن المصري.

قانون التحالف الوطني يتوج جهود 40 مؤسسة

وأضاف «الخربوطلي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قانون التحالف الوطني جاء تتويجًا لجهود من 30 إلى 40 مؤسسة، لافتًا إلى أن اتحاد الجمعيات هدفه الوصول للمواطن في أي مكان بمصر.

وتابع، «الجمعيات والمؤسسات في السابق، لم يكن لها أي تأثير إداري أو قانوني خاصة مع الشركات الاقتصادية، وكان لا بد من قانون يجمعنا ويوحد قوتنا لتحقيق تنمية مستدامة وخدمة القرى والأماكن الموجودة خارج النطاق».

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بقلم محمد أيمن سالم